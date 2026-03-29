Una niña de 10 años fue brutalmente golpeada por su padrastro en Chaco

Una niña de 10 años pidió ayuda tras ser agredida por su padrastro el sábado. La menor domiciliada en la Quinta 264 del barrio San Cayetano, de Sáenz Peña encontró refugio en la casa de una vecina, quien relató los hechos.

Efectivos de la Comisaría Quinta tomaron conocimiento del grave hecho de violencia y un equipo policial llegó de inmediato. Los agentes dieron intervención a la Unidad de Protección Integral (U.P.I.), solicitaron asistencia médica y comenzaron la búsqueda del agresor.

La menor fue trasladada a la Guardia de Emergencia Pediátrica, donde quedó internada con lesiones en el rostro, miembros superiores e inferiores.

Tras amplias recorridas en el barrio ex Aeroclub, se logró la detención del agresor de 20 años, quien fue conducido a la Comisaría Quinta para continuar con las diligencias judiciales.

La abuela de la niña, con quien vive desde su nacimiento, realizó la denuncia y manifestó que la pequeña solo había ido a visitar a su madre, cuando ocurrió el ataque.

Diario Norte