Corrientes: choque entre colectivo y bicicleta dejó un herido grave

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un siniestro vial registrado en Ituzaingó que dejó como saldo a un ciclista con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 del sábado en la intersección de las calles Islas Malvinas y Chaco, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Los vehículos involucrados

De acuerdo a la información policial, el choque se produjo entre:

un colectivo marca Mercedes Benz , conducido por un hombre de 36 años

marca , conducido por un una bicicleta, guiada por un ciudadano de 67 años

El ciclista fue derivado al Hospital Escuela

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de consideración y fue trasladado al Hospital Escuela de ciudad Capital, donde se confirmó que presenta lesiones de carácter grave.

Efectivos de la Comisaría Primera de Ituzaingó intervinieron en el lugar y realizaron las diligencias en el lugar.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal en turno, que busca determinar las causas del siniestro.