Corrientes: choque entre colectivo y bicicleta dejó un herido grave

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un siniestro vial registrado en Ituzaingó que dejó como saldo a un ciclista con lesiones de gravedad.
El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 del sábado en la intersección de las calles Islas Malvinas y Chaco, por causas que aún se encuentran bajo investigación.
Los vehículos involucrados
De acuerdo a la información policial, el choque se produjo entre:
- un colectivo marca Mercedes Benz, conducido por un hombre de 36 años
- una bicicleta, guiada por un ciudadano de 67 años
El ciclista fue derivado al Hospital Escuela
Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de consideración y fue trasladado al Hospital Escuela de ciudad Capital, donde se confirmó que presenta lesiones de carácter grave.
Efectivos de la Comisaría Primera de Ituzaingó intervinieron en el lugar y realizaron las diligencias en el lugar.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal en turno, que busca determinar las causas del siniestro.