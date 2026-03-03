El dólar oficial subió $20 y cerró a $1435 en el Banco Nación

Con un discreto monto operado de USD 372,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó un ascenso de 20 pesos o 1,4% en el día, a $1.415, en un marco de tensión financiera por las caídas bursátiles globales, con una apreciación para la moneda norteamericana respecto de otras divisas.

“Con la suba de hoy el tipo de cambio mayorista alcanza los niveles exhibidos el 9 de febrero pasado, antes del acentuado ciclo descendente posterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista recortó a 40 pesos o 2,7% la baja que acarrea en 2026. El Banco Central estableció para la fecha un techo de las bandas cambiarias en los $1.613,03, que dejó al tipo de cambio oficial a 199,03 pesos o 14,1% de ese límite de flotación.

El dólar al público también finalizó ofrecido con alza de 20 pesos o 1,4%, a $1.435 para la venta, según la referencia del Banco Nación, para anotar su precio más alto desde el 9 de febrero ($1.440).

El dólar blue ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta. En lo que va del año arrastra una amplia pérdida de 105 pesos o 6,7 por ciento.

Infobae