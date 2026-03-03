Encañonaron y robaron dinero a una mujer en Paso de la Patria

Alrededor de las 6 de este martes, delincuentes encañonaron a una mujer en calles Belgrano y San Juan, pleno centro de Paso de la Patria, llevándose una fuerte suma de dinero en pesos y dólares.



Aseguran que los malvivientes aguardaron el momento en que el hombre, un miembro de la Prefectura Naval Argentina en situación de retiro, saliera de su casa, según detalló el periodista local Pedro Barboza.



El exintegrante de la fuerza federal se habría ido de pesca y después de abandonar su hogar, llegaron unos desconocidos que le pidieron agua a la mujer. Aprovechando la distracción, extrajeron armas de fuego y redujeron a la señora.



Presumen que los desconocidos conocían el hecho de que la familia contaba con un fuerte monto de dinero dentro de la propiedad, por fuera del círculo bancario.



La Policía está abocada en investigar el robo con la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad.

