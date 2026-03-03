Corrientes: cómo es la moderna Escuela Hogar "Juan Domingo Perón" que se inaugurará este miércoles

El Gobierno de Corrientes dejará formalmente inaugurado este miércoles el edificio de la Escuela Hogar "Presidente Juan Domingo Perón". El acto, previsto para las 9, contará con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés, quien cortará las cintas de un complejo que busca centralizar la oferta pedagógica en una zona estratégica de la capital.

La nueva estructura se levanta en la intersección de la avenida Chacabuco y la calle Madariaga, funcionando como un complemento directo del Jardín de Infantes "Casita Encantada", inaugurado durante el ciclo lectivo anterior. Con esta obra, la Provincia consolida un polo educativo moderno financiado exclusivamente con recursos del tesoro provincial.

Detalles de la infraestructura: 18 aulas y servicios integrales

La obra nueva fue proyectada para atender una demanda creciente en ambos niveles de enseñanza. El sector de Secundaria dispone de 12 aulas distribuidas en dos plantas, mientras que el nivel Primario cuenta con 6 salones de clases. Ambos niveles poseen áreas de gobierno independientes (dirección, secretaría, archivo y sala de profesores) y núcleos sanitarios adaptados.

El complejo se destaca por sus espacios comunes y de salud, incluyendo un consultorio odontológico propio, un salón de usos múltiples (SUM), ascensor para garantizar la accesibilidad y un Centro de Recursos Pedagógicos y Multimediales.

En el exterior, la comunidad educativa podrá hacer uso de un playón deportivo de 764 metros cuadrados y un patio cívico para actos institucionales.

Apuesta tecnológica y alfabetización

En sintonía con la política de modernización del sistema educativo, el acto servirá de marco para una nueva distribución de tecnología. Bajo el programa Incluir Futuro, se entregarán 131 notebooks para los alumnos de primer año del colegio secundario, logrando así cubrir la totalidad de la matrícula del establecimiento.

Asimismo, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización, se proveerán libros de lengua y material pedagógico específico para docentes de tercer grado, enfocado en fluidez y comprensión lectora.

Como novedad en la gestión administrativa, se otorgarán 12 tablets destinadas exclusivamente al programa de Toma de Asistencia Digital, permitiendo un seguimiento en tiempo real de la presencialidad de los alumnos en ambos niveles.