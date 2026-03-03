Trump anunció que cortará el comercio con España

El presidente Donald Trump anunció este martes que cortará todo el comercio con España, luego de que el gobierno español se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.

"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que "no quiere tener nada que ver" con España y dijo que "ha sido terrible". El gobierno de Pedro Sánchez no autorizó el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

"España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", insistió Trump.

Consultado por la posibilidad de imponer un embargo a España, el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que el Tribunal Supremo de EE.UU. "ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo" por la vía ejecutiva.

Trump también criticó de nuevo que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5 %.

Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando "convencer" a España para que aumente el gasto en defensa hasta "el 3 % o el 3,5comprometido a hacerlo.

"España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras", declaró el canciller alemán.

España no prestará sus bases militares

Estas declaraciones de Trump se producen después de que el Gobierno español se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por Estados Unidos, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

El gobierno español sostiene que la utilización de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) permite operar dentro de marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La negativa de España a utilizar sus bases llevó a Estados Unidos a trasladar una docena de aviones cisterna a sus bases de otros países europeos.

Después de los primeros ataques a Teherán en el marco de la operación Furia Épica iniciada el sábado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel en Irán al considerar que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil".

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar sus aviones cisterna a otras bases sabiendo que, desde las españolas no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

La respuesta de España

El Gobierno español aseguró que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos UE-EE.UU.

La administración de Sánchez recalcó que "si la administración norteamericana quiere revisar la relación de Estados Unidos con España, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos".

Este miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá en el Palacio de la Moncloa. La comparecencia, según fuentes del Gobierno consignadas por EFE, estaba preparándose antes de las declaraciones de Trump , pero se prevé que el Ejecutivo responda a las mismas.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) confió este martes en que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y aseguró que velará por que se protejan "plenamente los intereses de la Unión Europea".

Una relación comercial favorable a Washington

La relación comercial de Estados Unidos con España es favorable a Washington, que vende cerca del doble de lo que compra, indicó el medio español La Vanguardia.

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio citados por el diario español, España exportó el año pasado bienes por 16.716 millones de euros a Estados Unidos, un 4,3% del total de las ventas en el exterior. En el año del Día de la Liberación y de los erráticos aranceles de Donald Trump, las ventas a Estados Unidos descendieron un 8%.

En sentido contrario, las importaciones de bienes estadounidenses por parte de España alcanzaron los 30.174 millones, el 6,8% de todas las compras realizadas en el exterior, un 7% más que antes de los aranceles. En suma, las exportaciones españolas son casi la mitad de las importaciones. España tiene un déficit comercial de 13.458 millones de euros con el socio americano que ha aumentado más de un 30% con respecto al 2024.

España compra sobre todo energía a Estados Unidos, que se ha convertido en un proveedor de referencia de gas natural licuado y de petróleo desde que con la invasión de Ucrania se vetase la adquisición de crudo ruso.

De ser capaz Trump de dañar este flujo, España verá reducida su diversificación de abastecimiento, de la que presume el Gobierno estos días.

Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, Estados Unidos es ahora el principales suministrador de gas a España, con el 30% del total.

España tiene menos dependencia que otros países de la UE como Alemania al mercado estadounidenses, pero eso no impide que muchas empresas exportadoras puedan pasar dificultades.

Los productos españoles que más se venden en Estados Unidos son la maquinaria, el material eléctrico, los aceites y los combustibles refinados. Cuando se desciende a grupos más concretos, productos como el vino o el aceite de oliva.

Estados Unidos es el segundo mayor destino de exportación del vino y el primero en el caso concreto de los espumosos, al atraer cerca del 13% de las ventas exteriores totales.

En tanto, la industria farmacéutica vende productos al año a Estados Unidos por cerca de 1.000 millones de euros, más del doble que la industria química. Aquí no entra el refino de combustibles, en los que España es una potencia gracias a las instalaciones de Repsol, BP y Moeve. Venden combustible por cerca de 1.200 millones al año a Estados Unidos.

A su vez, España también comercializa armas y municiones a Estados Unidos, al margen de las que pueda comprarle. El año pasado el importe de las exportaciones de armamento español fue de 127 millones de euros.

(Con información de Clarín)