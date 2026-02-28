Batistuta presenció el amistoso de Boca Unidos y Sarmiento

El encuentro amistoso entre Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia tuvo un espectador de lujo: Gabriel Omar Batistuta. El exjugador de la selección Argentina de fútbol presenció el empate en 1 y vio en acción al equipo que dirige su hijo Lucas.

El Batigol, que habitualmente visita Corrientes, se hizo presente en el complejo Leoncio Benítez donde se jugó el partido preparatorio para el Federal A 2026.

A principios de año se lo mencionó que quedaría al frente de Boca Unidos, sin embargo el que asumió la conducción técnica fue su hijo Lucas. De todas formas, el exjugador de River, Boca, Fiorentina y Roma, entre otros, respalda el nuevo proyecto del club boquense correntino. El fútbol de Boca Unidos quedó en manos de un grupo inversor correntino y la gerencia deportiva está a cargo de José Chamot.

Cuando finalizaron los amistosos, se jugaron partidos entre titulares y suplentes, Bati se acercó a los vestuarios, saludó a los jugadores y después se fotografió junto a ellos.

"¡Gracias Bati! Boca Unidos y Corrientes te reciben siempre con los brazos abiertos", publicó la entidad correntina en sus redes sociales.