Denuncian que un Policía abusó de una menor en un colectivo en Corrientes

La mamá de una adolescente de 14 años denunció que un efectivo de la Policía de Corrientes abusó de su hija dentro de un colectivo de larga distancia durante un viaje que realizaron el pasado 1 de marzo, entre la localidad de Itatí y la ciudad de Santo Tomé.



La mujer se presentó ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Santo Tomé, donde relató que los hechos acontecieron en un micro de la empresa Río Uruguay. Detalló que ella y sus hijas abordaron la unidad en la terminal de ómnibus de la localidad de Itati. Explicó que una de las menores, de 14 años de edad, compartió asiento con un hombre que vestía uniforme de la policía de Corrientes, según describió el portal Urgente Santo Tomé.



Describió que cuando el colectivo llegaba a la ciudad de Gobernador Virasoro, la jovencita se le acercó llorando a ella, y le contó lo que habría hecho el funcionario policial que viajaba a su lado.



Aseguran que la reacción de las demás personas no se hizo esperar y algunos pasajeros increparon al policía que de manera sorpresiva optó por balar de la unidad y alejarse.



El funcionario policial acusado sería un cabo de la fuerza que prestaría servicio en Gobernador Virasoro, el cual podría ser citado en las próximas horas por la Fiscalía.