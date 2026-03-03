Violento robo al Embajador del Carnaval de Corrientes: golpearon a su perro y huyeron con dinero

El Embajador del Carnaval Provincial de Corrientes 2026, Gonzalo Yaya, denunció en sus redes sociales el violento robo que sufrió el lunes pasado en su domicilio ubicado en la capital de Corrientes.

Según detalló, los delincuentes forzaron una puerta para ingresar a la vivienda, provocaron destrozos en el interior y sustrajeron numerosos objetos de valor. Además, denunció que su perro fue gravemente herido al intentar defender el hogar.

Entre los elementos sustraídos mencionó televisores LED de 50 y 40 pulgadas, equipos de sonido, ropa, zapatillas, relojes, gafas de sol, equipos de pesca y dinero en efectivo. También indicó que se llevaron armas de gran calibre, entre ellas fusiles y rifles, lo que añade mayor preocupación al caso.

“Cualquier dato o información será gratificado”, expresó Yaya en su publicación.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la investigación del robo.