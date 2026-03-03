Chavarría inauguró el ciclo lectivo y refuerza su perfil turísto y productivo

El intendente de Chavarría, Roberto Dieringer , destacó la importancia de que el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, haya elegido a la localidad para inaugurar el ciclo lectivo 2026.

“Fue una jornada maravillosa. No solo se inauguró una obra muy esperada por nuestros vecinos, sino que también se dio inicio al ciclo lectivo en una comunidad del interior. Eso demuestra que cada rincón de la provincia es importante”, expresó el jefe comunal en diálogo con Hoja de Ruta.

Una comunidad forestal-ganadera que busca orden y crecimiento

Chavarría cuenta con entre 3.500 y 5.000 habitantes, según estimaciones municipales. Su principal actividad económica es forestal-ganadera, un sector que —según reconoció Dieringer — atraviesa un momento complejo a nivel nacional.

En cuanto a su gestión, el intendente señaló que uno de los principales objetivos es “restablecer el orden del municipio”, con foco en cuestiones básicas: limpieza, iluminación, mantenimiento de espacios públicos y organización administrativa.

Ruta 22 y conectividad estratégica

Uno de los ejes centrales es la mejora de la Ruta Provincial 22, que conecta Chavarría con Concepción del Yaguareté Corá a lo largo de 90 kilómetros.

Según explicó, resta mejorar un tramo de cinco o seis kilómetros, gestión que impulsarán de manera conjunta ambos municipios. La vía es clave no solo para la producción forestal, sino también para el desarrollo turístico, ya que se trata de una ruta escénica que conecta portales del Iberá.

Chavarría es el Portal Río Corriente dentro del sistema de accesos a los esteros, lo que posiciona al municipio como destino emergente en la región.

Trabajo conjunto y mirada federal

Dieringer destacó el trabajo articulado con intendentes del departamento de San Roque, especialmente en temas de salud y emergencias.

En ese sentido, avanzan en un pedido conjunto para contar con una delegación fija o móvil que atienda la demanda regional, y mantienen coordinación ante situaciones como la reciente emergencia hídrica.

“Tenemos problemáticas similares y debemos acompañarnos. No siempre la ayuda es solo económica; también es logística y humana”, afirmó.

Salud y proyecto de hospital regional

La localidad cuenta con un hospital que funciona las 24 horas, con tres médicos, enfermeros y dos ambulancias. No dispone de quirófano, por lo que las cirugías se derivan a Mercedes.

El intendente recordó que existe un proyecto de hospital regional, considerado estratégico por la ubicación sobre la Ruta Nacional 123 y la distancia con centros urbanos como Goya.

Patrimonio histórico y apuesta cultural

Entre los principales atractivos, Dieringer destacó el museo local, que incluye una puesta en valor de la historia de la Batalla de Caa Guazú y un antiguo almacén de ramos generales restaurado.

Además, el circuito turístico se completa con el centro cultural emplazado en la antigua estación del ferrocarril y el acceso público al Portal Río Corriente, con espacios recreativos y contacto con la naturaleza.

En la plaza central se erige uno de los monumentos más imponentes del país en homenaje al general José María Paz, protagonista de la Batalla de Caguazú, cuyo acto central fue declarado de interés por la Legislatura provincial.

“Somos un portal emergente, en pleno crecimiento. Estamos convencidos de que el turismo es el camino para que nuestra economía regional se fortalezca y nuestra gente viva mejor”, concluyó Dieringer.

Mirá la nota completa