Alan Lescano no jugará en Boca: se cayó la negociación con Argentinos Juniors

Se confirmó que Alan Lescano no será jugador de Boca Juniors. A pesar de que el futbolista y el club de La Ribera tenían un arreglo contractual, la operación se cayó por falta de entendimiento entre los clubes involucrados.

El problema surgió por Gimnasia y Esgrima La Plata, dueño del 50% de la ficha del jugador, mientras que la otra mitad pertenece a Argentinos Juniors. El Bicho pretendía comprar la totalidad del pase para luego negociar con Boca.

Argentinos ofreció 1,75 millones de dólares, pero Gimnasia exigía 3,5 millones. Tras las negociaciones, los clubes no llegaron a un punto en común, por lo que Lescano continuará en su actual equipo.

El mediocampista es del agrado de Juan Román Riquelme y no se descarta un nuevo intento en el mercado de pases de mitad de año. Sus características, con buen manejo de balón y llegada al área, eran valoradas por el Xeneize.

Con esta situación, Boca se queda sin su principal alternativa para ocupar el cupo del cuarto refuerzo, tras la salida de Lucas Blondel a Huracán. El club tendrá tiempo hasta el 10 de marzo a las 17 horas para incorporar un nuevo jugador, aunque por el momento no hay señales de refuerzos.