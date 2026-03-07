Demoraron a una mujer por el robo de un comercio en Corrientes

La Policía de Corrientes realizó allanamientos en el barrio San Marcos a causa de una investigación por un presunto robo denunciado en un comercio de la calle San Lorenzo. Una mujer fue detenida.

Previamiente, se analizaron imágenes de cámaras de seguridad para determinar los posibles domicilios vinculados con los autores del hecho. En los operativos colaboraron la División Antiarrebatos, Policía de Alto Riesgo (P.A.R.) y personal de la comisaría de San Marcos.

Como resultado de los allanamientos, la Policía secuestró prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el delito. Además, se demoró a una mujer mayor de edad.

La persona demorada y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la fiscalía..