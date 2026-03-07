Polémica por un video de Alfa de Gran Hermano con una mujer en un boliche porteño

El mundo de Gran Hermano volvió a generar revuelo, aunque esta vez el episodio no ocurrió dentro de la casa sino en el exterior. Walter 'Alfa' Santiago, uno de los ex participantes más polémicos y recordados del reality, quedó nuevamente en el centro de la escena luego de que comenzara a circular un video suyo en un boliche porteño, donde se lo ve muy cerca de una mujer en una actitud afectuosa.

Las imágenes comenzaron a difundirse con rapidez en redes sociales y, casi de inmediato, algunos usuarios aseguraron que la mujer que aparece junto a Alfa sería la madre de Tomy Riguera, actual participante de Gran Hermano Generación Dorada.

El encargado de dar la noticia fue el periodista Fede Flowers en sus redes sociales. "AHORA: Alfa y Carola Stmz (la joven madre del participante Tomy de GH aún en la casa y nominado) a los besos en un boliche de Costanera.", escribió junto a las imágenes que mostraban lo que estaba informando.

Sin embargo, con el paso de las horas surgieron versiones que ponen en duda esa información y sostienen que la persona del video no sería en realidad la mamá del jugador. Hasta el momento, no existe confirmación sobre su identidad.

A pesar de la incertidumbre, el tema generó un fuerte movimiento entre los seguidores del reality, sobre todo porque Tomy atraviesa un momento clave dentro del juego. El participante se encuentra en la placa de nominados y su continuidad en la casa se definirá en la próxima gala de eliminación, lo que hizo que muchos fanáticos comentaran la coincidencia entre la viralización del video y la situación del joven en el programa.

Mientras el material sigue circulando en plataformas como X e Instagram, el debate entre los seguidores del ciclo no se detiene. Entre especulaciones, memes y opiniones divididas, el episodio volvió a demostrar cómo cualquier situación vinculada al universo del reality puede transformarse rápidamente en tema de conversación dentro y fuera de las redes.

