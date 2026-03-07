Corrientes: detuvieron a un hombre con pedido de captura

Un hombre de 31 años fue detenido este sábado al mediodía en el barrio Virgen de los Dolores de la ciudad de Corrientes. La Policía constató que tenía un pedido de captura.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Intervención Rápida (GIR) y se concretó entre las calles Hernán Cortéz y Gutnisky, mientras los efectivos realizaban recorridas de prevención.

El detenido fue identificado como J. A. Acuña, con orden de detención emitida el 5 de marzo de 2026. Tras su arresto, fue trasladado a la Comisaría Segunda mientras continúan el protocolo correspondiente.