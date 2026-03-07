Bandana volvió a los escenarios y agotó el Gran Rex en un show por sus 25 años

Bandana volvió a los escenarios con un show muy esperado por sus fanáticos. A 25 años de su formación, el grupo pop se presentó este viernes por la noche en el Teatro Gran Rex y logró agotar rápidamente las entradas de la primera función, confirmando que el fenómeno que nació a comienzos de los 2000 sigue vigente.

La actual formación integrada por Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi ofreció un espectáculo que combinó nostalgia, energía y un sonido renovado. El concierto forma parte de la celebración por el aniversario de la banda y continuará este sábado con una segunda función en el mismo escenario.

Bandana volvió con nostalgia

El regreso tuvo lugar en el Teatro Gran Rex, un escenario emblemático para el grupo desde sus comienzos. Allí mismo consolidaron su éxito tras surgir del reality musical Popstars en 2001, que dio origen a una de las bandas pop más populares de la Argentina.

Más de dos décadas después, Bandana regresó al mismo teatro para reencontrarse con el público que las acompañó desde el inicio.

El espectáculo incluyó nuevas versiones de sus canciones más conocidas, además de una puesta pensada como una verdadera celebración pop.

Durante la noche también hubo invitados especiales que aportaron sorpresas al show y generaron momentos muy celebrados por el público.

Ciudad Magazine.