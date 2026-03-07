Allanamiento en Corrientes: secuestran cocaína y detienen a una mujer

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína y detuvieron a una mujer tras un allanamiento en el barrio San Roque de la capital correntina.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Silvina Ocampo y Calle N° 490, donde los policías realizaron un registro del inmueble.

Durante el allanamiento, los efectivos hallaron 20 envoltorios que contenían una sustancia en polvo de color blanco, la cual se encontraba fraccionada en dosis.

Tras las pruebas de campo correspondientes, la sustancia arrojó resultado positivo para cocaína.

En el lugar también se procedió al secuestro de $129.450 en efectivo, un teléfono celular y recortes de polietileno, elementos que, según indicaron las autoridades, estarían vinculados a la actividad investigada.

Una mujer detenida

Durante el procedimiento fue detenida una mujer de 31 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente junto con los elementos incautados.

Las actuaciones continúan en la sede de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, donde se llevan adelante los trámites judiciales correspondientes en el marco de la causa.