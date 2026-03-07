¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

narcotráfico sequía Incendio en Corrientes
Capital

Allanamiento en Corrientes: secuestran cocaína y detienen a una mujer

El allanamiento se realizó en horas del viernes en la capital correntina.

Por El Litoral

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 12:49

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína y detuvieron a una mujer tras un allanamiento en el barrio San Roque de la capital correntina. 

El operativo se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Silvina Ocampo y Calle N° 490, donde los policías realizaron un registro del inmueble.

Durante el allanamiento, los efectivos hallaron 20 envoltorios que contenían una sustancia en polvo de color blanco, la cual se encontraba fraccionada en dosis.

Tras las pruebas de campo correspondientes, la sustancia arrojó resultado positivo para cocaína.

En el lugar también se procedió al secuestro de $129.450 en efectivo, un teléfono celular y recortes de polietileno, elementos que, según indicaron las autoridades, estarían vinculados a la actividad investigada.

Una mujer detenida

Durante el procedimiento fue detenida una mujer de 31 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente junto con los elementos incautados.

Las actuaciones continúan en la sede de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, donde se llevan adelante los trámites judiciales correspondientes en el marco de la causa.

 

 

