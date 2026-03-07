Apresaron en Corrientes a una mujer que era buscada por homicidio

En una acción judicial relevante, una mujer fue apresada por la Policía en el Barrio Esperanza de la Capital correntina, por una orden de detención inmediata del Tribunal Oral Penal N° 1.

La mujer, está acusada como instigadora en un caso de "Homicidio Criminis Causa" y la notificación llegó luego de que quedara firme la sentencia, según explicaron.

Del operativo participó personal de la Comisaría 14° Urbana que se movilizó en base al oficio judicial que advertía que la persona buscada "ha sido condenada a prisión perpetua".

La orden judicial, confirmaba que la sentencia recaída en autos se encontraba "firme y consentida".

La condena incluye prisión perpetua por el delito de Homicidio Criminis Causa (Art. 80 Inc. 7º, 45 y 45 última parte del C.P.), junto con accesorias legales y costas.

Localizada



Inmediatamente, el titular de la dependencia, designó a una comitiva policial con personal femenino para llevar a cabo la aprehensión de la buscada.

Tras reunir información, el equipo logró la detención de Sandra Itatí F. quien fue ubicada por calle Isaco Abitbol S/N, donde le dieron acató la orden judicial sin oponer resistencia, para luego ser trasladada hasta la comisaría del barrio Doctor Montaña.

La detenida posteriormente quedó alojada de manera provisoria en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor en calidad de comunicada.

Se espera que en breve se realicen los trámites necesarios para su traslado a la Unidad Penal N° III Instituto Pelletier, quedando a disposición del Tribunal Oral Penal N° 1.