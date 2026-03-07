Correntino muerto en Misiones: la autopsia reveló un deceso por traumatismo de cráneo

La autopsia practicada al cuerpo del correntino muerto en Posadas Misiones en la madrugada del viernes tras la caída de un tercer piso determinó que la causal del deceso fue “traumatismo de cráneo”, según confirmaron fuentes judiciales.



Entretanto, sigue detenido el joven de 27 años con quien convivía en el departamento de calle Gómez Portiño al 1300, ya que la investigación apunta a que hubo una fuerte disputa antes del trágico desenlace.



Por otro lado, confirmaron que el cuerpo sin vida de Marcelo Ojeda Kryszczuk, de 31 años fue inhumado este sábado en la ciudad de Esquina, Corrientes.



La Justicia avanza con las pericias en el lugar de la disputa cuyos resultados resultarán claves para esclarecer lo sucedido entre ambos, quienes, según la familia, tenían un fuerte vínculo de amistad, al punto de tratarse como primos.