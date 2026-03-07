¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

sequía Incendio en Corrientes Temporal en Corrientes
sequía Incendio en Corrientes Temporal en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CAYO DESDE UN TERCER PISO

Correntino muerto en Misiones: la autopsia reveló un deceso por traumatismo de cráneo

El fallecido fue velado e inhumado por familiares y amigos en la ciudad de Esquina.

Por El Litoral

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 20:18

La autopsia practicada al cuerpo del correntino muerto en Posadas Misiones en la madrugada del viernes tras la caída de un tercer piso determinó que la causal del deceso fue “traumatismo de cráneo”, según confirmaron fuentes judiciales.


Entretanto, sigue detenido el joven de 27 años con quien convivía en el departamento de calle Gómez Portiño al 1300, ya que la investigación apunta a que hubo una fuerte disputa antes del trágico desenlace.


Por otro lado, confirmaron que el cuerpo sin vida de Marcelo Ojeda Kryszczuk, de 31 años fue inhumado este sábado en la ciudad de Esquina, Corrientes.


La Justicia avanza con las pericias en el lugar de la disputa cuyos resultados resultarán claves para esclarecer lo sucedido entre ambos, quienes, según la familia, tenían un fuerte vínculo de amistad, al punto de tratarse como primos.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD