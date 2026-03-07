Condenaron a un exboxeador de Corrientes 4 años de prisión por homicidio

El Tribunal de Juicio de Mercedes declaró la responsabilidad penal por homicidio preterintencional e impuso la pena de 4 años y seis meses de cumplimiento efectivo, en el caso seguido contra un exboxeador.

El Tribunal, integrado por Jorge Alberto Troncoso, como presidente, y Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, como vocales, luego de haber recibido las últimas palabras del acusado, pasó a deliberar y emitió el veredicto de responsabilidad contra Ulises Vallejos por el delito de homicidio preterintencional, previsto en el art 81 inc. 1 apartado b del Código Penal.

Fallo



En el fallo se estableció como probado el hecho traído a juicio. Entendieron que “no fue controvertido durante el debate, quedando establecido que Ulises Gabriel Vallejos, boxeador aficionado Federado, en fecha 18 de septiembre de 2024 entre las 19 y 19,30 aproximadamente se presentó en el domicilio del ciudadano Néstor Fabián Arce ubicado en calle Sarmiento 041 de Mercedes provincia de Corrientes, con el fin de tomar represalia contra el mismo por la posición de Arce ante un reclamo dinerario que la madre de Vallejos le hacía a Arce por medio de la red social WhatsApp”.



Añadieron que “Vallejos luego de preguntarle el nombre a Arce, lo golpeó de manera sorpresiva asestándole una trompada en el rostro, partiéndole el labio superior, provocando la caída de Arce quien dio la cabeza contra los baldozones de la vereda que le produjo un traumatismo cráneo encefálico grave, con hemorragia subdural, produciéndose su muerte en fecha 8 de noviembre de 2024 a las 9,30 en el Hospital Escuela de Corrientes Capital”.



Luego del fallo, el Tribunal resolvió el inmediato traslado del acusado desde el domicilio, donde cumplía arresto domiciliario, a una Unidad del Servicio Penitenciario, aplicando la prisión preventiva.