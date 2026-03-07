Feroz temporal en Virasoro produjo caída de árboles y voladura de techo

Un feroz temporal llegó a Gobernador Virasoro, este viernes por la tarde. Produjo la caída de arboles y voladura de techo en varias viviendas. Tras la fuerte tormenta registrada en la localidad, equipos municipales y de emergencia desplegaron un operativo de asistencia para ayudar a los vecinos afectados por los daños ocasionados por el temporal.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de vientos fuertes que provocaron grandes complicaciones en la localidad. Los equipos brindaron acompañamiento a las familias que sufrieron consecuencias por el fenómeno climático, evaluando la situación de cada hogar y ofreciendo la asistencia necesaria ante las dificultades generadas por el temporal.

En paralelo, trabajadores de las áreas de Iluminación, Defensa Civil y Tránsito realizaron tareas preventivas en la zona para evitar mayores riesgos. Entre las intervenciones más importantes, aseguraron y repararon un poste que presentaba peligro de caída.

Zonas más afectadas

Personal de la Secretaría de Políticas Sociales, junto a integrantes de Defensa Civil, acudieron especialmente al Paraje Caabi Poi, una de las zonas donde se registraron mayores complicaciones.

Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron garantizar la seguridad de los vecinos y prevenir posibles accidentes mientras se normalizaba la situación tras el paso de la tormenta.

Además de los daños materiales, el temporal también provocó cortes de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad durante gran parte de la tarde del viernes.

Según se informó, el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina con el correr de las horas, hasta recuperar la normalidad en la mayoría de los barrios afectados.