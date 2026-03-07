¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

sequía Incendio en Corrientes Temporal en Corrientes
SÚPER RUGBY AMÉRICAS

Encuentro internacional en Corrientes

Yacaré XV será local en cancha de Aranduroga cuando reciba a Tarucas.

Por El Litoral

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 20:33

El Súper Rugby de las Américas regresa a Corrientes pero esta vez por un partido oficial de la temporada 2026.

El sábado 21, el Aranduroga Rugby Club, será la sesde para el cruce entre Yacaré XV de Paraguay y Tarucas, la franquicia del NOA argentino.

La información la brindó Daniel Hourcade,  Gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby en el programa La Ovalada.

“Es una decisión que tomó Paraguay y nosotros avalamos. Quieren mover más la región, captar más público y nos parece una buena idea”, señaló el exDT de Los Pumas y actual dirigente.

El encuentro corresponde a la quinta fecha del certamen de rugby profesional en Sudamérica. Queda por determinar el horario.

Yacaré XV y Capibaras (la franquicia de la región Litoral) se presentaron en Corrientes a principios de amistoso en un amistoso de cara al Súper Rugby. El partido jugado en cancha de Aranduroga terminó empatado en  57.

“El amistoso fue una buena prueba y ahora habrá una partido por el campeonato”, relató Hourcade.

