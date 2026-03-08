San Martín soportó la reacción de San Lorenzo y logró un triunfo clave

En un partido cambiante, San Martín tuvo un mejor cierre y venció a San Lorenzo 77 a 72 para meterse entre los doce mejores de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol.

San Martín llegó a ganar por 12 puntos en el tercer cuarto, San Lorenzo dio vuelta el marcador, pero el Rojinegro reaccionó para reencontrarse con la victoria y quedar con un registro de 13 triunfos y 15 derrotas en la 12º ubicación de la Fase Regular.

En el partido que se disputó este domingo en el Fortín, el correntino Franco Méndez con 18 puntos fue el goleador en el ganador. También se destacaron Lucas Gargallo y Gastón García con 12 puntos cada uno. En San Lorenzo (17º, 10-18) sobresalió la figura de Augusto Alonso con 15.

El partido comenzó con buen ritmo pero sin un equipo dominante. El local se llevó el cuarto inicial 16 a 15 dentro de un trámite donde se alternaron el control del marcador.

En el segundo cuarto (37 a 35 para la visita), San Lorenzo dominó las acciones de la mano de Selem Safar y San Martín contestó con el brasileño Daniel Moreira y Méndez que siguió activo en el ataque.

Lo mejor de San Martín llegó en el tercer capítulo (57 a 49. Los conducidos por Gabriel Revidatti se hicieron fuerte defensivamente y le bajaron el goleo al rival (permitieron solamente 12 puntos). En el ataque, apareció García con 10 de sus 12 puntos y también fue importante el aporte de Lautaro Berra (terminó con 11 tantos).

Las pérdidas, desconcentraciones y malos tiros complicaron al conjunto correntino en el inicio del último cuarto. San Lorenzo apostó a una defensa zonal que confundió al rival. Mientras que en la ofensiva, creció la figura de Alonso para pasar a ganar 66 a 65 con casi 4 minutos por jugar.

El juego ganó en rispideces y se hizo cortado por las constantes infracciones. San Martín encontró en Gargallo primero y Méndez después, la cuota de gol necesaria para llevarse el triunfo.

El próximo miércoles, desde las 21, San Martín recibirá la visita de Gimnasia de Comodoro Rivadavia en otro juego clave pensando en la clasificación.