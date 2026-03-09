Regatas busca ponerle punto final a su caída

Un golpeado Regatas Corrientes se presentará este lunes en el Fortín Rojinegro con cos objetivos. Cortar la racha negativa de tres derrotas consecutivas y vencer a un rival directo en la tabla de posiciones de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

En el estadio Raúl Argentino Ortíz, desde las21,30 con el arbitraje de Fernando Sampietro, Nicolás Danna y Andrés Barbarini, Regatas Corrientes recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

El entrenador Juan Varas ya podrá tener plantel completo con el regreso del colombiano Juan Tello, quien estuvo ausente en el pasado duelo frente a San Lorenzo por una tendinitis de cadera.

Regatas (15-10) llega este compromiso en un momento delicado. Acumula tres derrotas consecutivas, todas como local, y una producción individual y colectiva muy lejana al equipo que, hace cuatro partidos, fue puntero de la competencia.

El capitán del equipo, Fabián Ramírez Barrios, después de la caída contra San Lorenzo por 20 puntos lanzó una fuerte autocrítica. "Tenemos que dejar los ego de lado. Debemos mirar lo que cada uno hace, lo que le puede dar al equipo y dejar de lado los ego si queremos el bien del equipo", lanzó.

Con las últimas derrotas, el Fantasma, que hasta hace un mes atrás llegó al primer lugar de la tabla, cayó a la 6° colocación por lo que tiene que volver a sumar para pelear por meterse entre los cuatro primeros.

Gimnasia, por su parte, se ubica 7° con 16 triunfos y 11 perdidos y por lo tanto el juego contra Regatas se presenta como un duelo directo para subir en las posiciones.

El conjunto de Comodoro Rivadavia tiene un presente opuesto a Regatas y llega a Corrientes con tres victoria en hilera, contra Obras como local 88-86, con Racing 77-74 en el Socios Fundadores, y en el inicio de esta gira por el NEA venció a La Unión 86 a 77 con 15 puntos de Bryan Carabalí y 14 de Marcos Chacón.

El antecedente inmediato entre Regatas y Gimnasia es doloroso para el equipo correntino que en el estadio Socio Fundadores de Comodoro Rivadavia, el pasado mes de noviembre de 2025 perdió por 31 puntos, unas de sus peores caídas en la Liga Nacional.