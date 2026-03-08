¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

AFA Día de la Mujer Policía de Corrientes
Capital

Recuperaron un monopatín eléctrico que fue robado de un domicilio en Corrientes

El hecho se registró en horas del sábado en la capital correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 15:17

La Policía de Corrientes informó este domingo que recuperaron un monopatín eléctrico que había sido robado de un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Pizarro y Alberdi, en la capital provincial.

El hecho se registró cuando efectivos fueron alertados a través de un grupo vecinal de WhatsApp sobre la sustracción del rodado.

Ante la situación, se solicitó colaboración a móviles policiales cercanos y a personal del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.), quienes desplegaron un operativo en la zona para dar con el elemento sustraído.

Tras un recorrido por el sector, los uniformados lograron localizar y recuperar el monopatín eléctrico en pasillos del asentamiento Alberdi, donde había sido abandonado.

Finalmente, por disposición de la fiscal en turno, el rodado fue restituido a su legítimo propietario, quedando el hecho bajo investigación para determinar las circunstancias del robo.

