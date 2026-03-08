Recuperaron un monopatín eléctrico que fue robado de un domicilio en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que recuperaron un monopatín eléctrico que había sido robado de un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Pizarro y Alberdi, en la capital provincial.

El hecho se registró cuando efectivos fueron alertados a través de un grupo vecinal de WhatsApp sobre la sustracción del rodado.

Ante la situación, se solicitó colaboración a móviles policiales cercanos y a personal del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.), quienes desplegaron un operativo en la zona para dar con el elemento sustraído.

Tras un recorrido por el sector, los uniformados lograron localizar y recuperar el monopatín eléctrico en pasillos del asentamiento Alberdi, donde había sido abandonado.

Finalmente, por disposición de la fiscal en turno, el rodado fue restituido a su legítimo propietario, quedando el hecho bajo investigación para determinar las circunstancias del robo.