Cafés y bares en Corrientes: una ciudad a escala humana

Arq. Carlos M. Gómez Sierra

[email protected]

Las ciudades no se definen solo por su arquitectura o sus indicadores económicos. También se constituyen a partir de sus prácticas sociales cotidianas que les dan espesor simbólico y densidad humana. Entre esas prácticas, pocas resultan tan significativas como las que se desarrollan en sus bares y cafés. Corrientes siempre los tuvo, aunque en número acotado y con una presencia más bien discreta en la vida urbana. Sin embargo, tras la pandemia de Covid-19, la ciudad experimentó un fenómeno notable: la proliferación sostenida de cafés y bares, una expansión que no solo se mantiene sino que continúa creciendo. Lejos de ser una moda pasajera, este proceso revela transformaciones más profundas en la relación entre los correntinos y su ciudad.

Históricamente, cafés y bares han sido centrales en la vida urbana de las ciudades de occidente. Desde los cafés ilustrados del siglo XVIII en Europa, pasando por los bares porteños como espacios de sociabilidad política y cultural, hasta los coffee shops contemporáneos que funcionan como extensiones del espacio doméstico y laboral, estos ámbitos se comportaron y se comportan como verdaderos dispositivos urbanos. Son espacios de encuentro, de intercambio y de pausa en el trajín cotidiano; lugares donde la ciudad se hace reconocible a escala humana. No es casual que muchas ideas políticas, movimientos artísticos y debates intelectuales hayan tenido su escenario en una mesa de café. Pero también charlas más distendidas sobre futbol o las noticias del día.

En términos urbanos, el café y el bar funcionan como mediadores de escala. La ciudad, cuando crece y se densifica, tiende a volverse abstracta y poco aprehensible para el ciudadano: grandes distancias, infraestructuras impersonales, ritmos acelerados. Frente a ello, cafés y bares se presentan como espacios intermedios que permiten una apropiación concreta del entorno. No son ni el espacio privado del hogar ni el espacio público de la calle, sino una zona híbrida donde lo individual y lo colectivo se encuentran. Allí el ciudadano no es un número, sino un cuerpo presente, visible, incluso entre desconocidos.

En Corrientes, este rol adquiere una particular importancia. Se trata de una ciudad intermedia, con una escala que todavía permite la proximidad, el reconocimiento y cierta continuidad y densidad en las relaciones sociales. El crecimiento reciente de estos espacios no solo responde a una lógica económica o de consumo, sino también a una necesidad emergente tras el aislamiento pandémico. Luego de meses de encierro, virtualidad y distanciamiento, la sociedad buscó -con urgencia- espacios de encuentro físico, de conversación no mediada por pantallas, de simple presencia compartida. Los cafés y bares ofrecieron esa posibilidad con una flexibilidad y una rapidez que otras instituciones urbanas no pudieron igualar.

Pero el fenómeno va más allá de la pandemia. La expansión de estos locales señala un cambio positivo en los modos de habitar la ciudad. En una época en la que el espacio público aparece tensionado por problemas de mantenimiento, seguridad o diseño, los bares y cafés funcionan como microespacios urbanos de calidad. Muchos de ellos se incorporan a las veredas con mesas al aire libre, iluminación cuidada y una relación directa con la calle. De este modo, no solo contienen vida social en su interior, sino que también proyectan la actividad hacia su entorno inmediato, contribuyendo a la vida urbana.

Desde una perspectiva teórica, puede afirmarse que estos espacios fortalecen lo que el sociólogo Ray Oldenburg en su libro The Great Good Place (1989) denominó “terceros lugares”: ámbitos distintos del hogar (primer lugar) y del trabajo (segundo lugar), esenciales para la vida cotidiana y el intercambio social. En los “terceros lugares” se construye comunidad de manera informal, sin jerarquías ni roles predefinidos. En Corrientes, los cafés y bares cumplen esta función al albergar encuentros casuales o reuniones de trabajo, desde charlas entre amigos hasta actividades culturales, presentaciones de libros, música en vivo o debates de todo tipo.

De modo similar, el influyente urbanista danés Jan Gehl en su libro Ciudades para la gente (2010), señala que las ciudades con mayor cantidad de cafés tienden a tener espacios públicos más usados y más seguros. Su máxima “las ciudades exitosas invitan a sentarse” se manifiesta con toda potencia en la mesa de café, ya que para Gehl sentarse es un acto urbano central.

Asimismo, estos espacios cumplen una función simbólica: producen identidad urbana. Cada bar o café, con su estética, su música, su carta y su público, construye una pequeña narrativa sobre la ciudad y sus ciudadanos. Algunos aluden a tradiciones locales, otros adoptan lenguajes globales, y muchos ensayan combinaciones entre ambos, entrecruzando cafés de especialidad y chipa o torta frita. En conjunto, conforman un paisaje cultural que habla de una ciudad que busca actualizarse y, al mismo tiempo, reconocerse y reinventarse.

No es menor tampoco el impacto económico y laboral. Los bares y cafés generan empleo, activan cadenas productivas y atraen circulación peatonal. En una ciudad donde la industrialización es limitada y el sector de servicios tiene un peso central, este tipo de actividades resulta especialmente relevante. Pero reducir el fenómeno a su dimensión económica sería insuficiente. Su verdadero valor reside en la capacidad de producir ciudad en el sentido más profundo del término: el de la civitas romana. O sea, no la ciudad como objeto físico, sino en cuanto comunidad de ciudadanos que la habitan y la constituyen.

En definitiva, la proliferación de cafés y bares en Corrientes debe leerse como un indicador de vitalidad urbana ya que, más que edificios, son verdaderas instituciones, sin estatutos ni programas, pero con una potencia social difícil de igualar.

Allí donde hay mesas ocupadas y conversaciones cruzadas, hay ciudad en acto. Estos espacios no resuelven los problemas urbanos, pero sí cumplen una función insustituible y fundamental: humanizar la ciudad, devolverle escala, tiempo y rostro. En una época marcada por la virtualidad y la aceleración, el simple gesto de sentarse a tomar un café sigue siendo, paradójicamente, un acto profundamente urbano.

