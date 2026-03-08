Corrientes: en un allanamiento descubrieron plantas de marihuana de más de 2 metros de altura

Efectivos policiales de la Comisaría de la localidad correntina de Lavalle llevaron a cabo un procedimiento donde se secuestraron plantas de marihuana.

El procedimiento lo realizaron luego de diversos trabajos investigativos que llevaron a los uniformados a un domicilio ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Cristóbal Colón.

En dicho lugar, procedieron al secuestro de tres plantas que, por sus características, serían de Cannabis Sativa.

Diligencias y medidas legales

Según informaron las autoridades, los ejemplares incautados presentaban un desarrollo inusual, ya que superaban los 2,40 metros de altura. En el inmueble se realizaron las actuaciones pertinentes para documentar el hallazgo bajo supervisión judicial.

En la citada dependencia policial de la provincia de Corrientes se continúan con las tareas que corresponden al caso, mientras los elementos secuestrados permanecen a disposición de la justicia para avanzar con la investigación.