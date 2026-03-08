Recuperan un automóvil que un mecánico vendió sin permiso en Corrientes

En un hecho insólito que requirió la intervención de la Unidad Fiscal local, la Policía de Corrientes recuperó un automóvil Peugeot 206 que se encontraba desaparecido de un taller mecánico de Ituzaingó.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino, quien descubrió que su vehículo ya no estaba en el local de reparaciones ubicado en la intersección de las calles Santa Cruz y Roque S. Peña.

Según el relato de la víctima, el automóvil había ingresado al taller en reiteradas oportunidades por fallas mecánicas crónicas. En la última ocasión, el rodado permaneció allí durante un tiempo prolongado. Cada vez que el dueño consultaba por el avance de los arreglos, el mecánico brindaba diversas excusas para justificar por qué no podía retirarlo.

El hallazgo y la entrega voluntaria

La situación llegó a su límite días atrás, cuando el propietario se presentó en el taller y constató la falta del Peugeot. Ante la evidencia, el mecánico terminó admitiendo que había vendido el vehículo, aunque se negó a brindar precisiones sobre el comprador o el destino del dinero.

A partir de allí, personal de la Comisaría de distrito Primera de Ituzaingó, con la colaboración de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, inició tareas de campo para localizar el bien.

Las averiguaciones permitieron hallar el auto en poder de un tercero. Al ser consultado por los efectivos, este ciudadano manifestó que el mecánico le había "prestado" el vehículo, desconociendo la situación irregular del mismo.

Situación legal

Ante la presencia policial y la explicación de la causa judicial en curso, el hombre procedió a realizar la entrega voluntaria del automóvil.

El rodado fue secuestrado preventivamente y puesto a disposición de la Justicia para ser restituido a su legítimo dueño.