Comunicaciones perdió frente al puntero

El estadio Antonio Manno de San Francisco, Córdoba, se mantiene inexpugnable en la presente temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. Comunicaciones sufrió la fortaleza de San Isidro, puntero de la Conferencia Norte, y perdió 99 a 82.

Con la derrota, el elenco mercedeño bajó al 11º lugar y este domingo cerrará su gira cuando visite a Sportivo Suardi desde las 21.00 en el Gigante de la Avenida.

En San Francisco, Comunicaciones tuvo como principales referentes en la ofensiva a Agustín Bruner con 16 puntos y Damián Pineda con 14. En el local se destacaron Jerónimo Suñé con 20 y Christophe Hoooper con 17.

El equipo dirigido por Sebastián Porta volvió a demostrar que en su estadio es imbatible: ya suma 13 victorias en 13 partidos como local, un récord que lo convierte en el único equipo de los 34 de La Liga Argentina que sigue invicto en su cancha esta temporada.

El rojo no pasó sobresaltos: tras un arranque efusivo, los correntinos se acercaron al término del primer cuarto, pero luego los dirigidos por Porta supieron manejar los hilos.

Con este triunfo, San Isidro continúa liderando la conferencia cuando quedan seis partidos para el final de la fase regular, tramo clave en el que buscará mantenerse arriba para llegar a los playoffs con la mejor posición posible.