El Gobierno confirmó que repatrió a 248 argentinos varados en Emiratos Árabes Unidos

El canciller Pablo Quirno anunció que 248 de los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente salieron de ese país, gracias a gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajada, y el consulado, ante sus autoridades y aerolíneas.

El funcionario destacó en su cuenta de X que “hay más vuelos programados para los próximos días”: “Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible".

Días atrás la compañía aérea Emirates anunció la operación de vuelos, hoy y mañana, hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, vía Río de Janeiro, dentro de su cronograma reducido de vuelos, usados para repatriar a los argentinos que quedaron varados en Dubái como consecuencia del conflicto bélico.

La decisión se tomó luego de que turistas argentinos que estaban en el país asiático advirtieran sobre problemas para volver a la Argentina por las restricciones aéreas por la guerra en Medio Oriente, ya que la mayoría de las aerolíneas cancelaron sus operaciones en la zona y el espacio aéreo quedó vacío.

La medida logró concretarse por la reapertura parcial del espacio aéreo regional, lo que permite la realización segura de vuelos comerciales, según informaron desde la empresa árabe a la agencia NA.

Emirates confirmó el restablecimiento gradual de su programación de vuelos, sujeto a la disponibilidad del espacio aéreo y al cumplimiento de todos los requisitos operativos, manteniendo a la seguridad como su máxima prioridad.

La empresa advirtió, por otra parte, que, por el momento, los pasajeros solo deben dirigirse al aeropuerto si tienen una reserva confirmada e instó a los mismos a consultar en su sitio oficial y en los canales oficiales de redes sociales, donde se publicarán las actualizaciones.

El cierre casi total del espacio aéreo responde a la represalia iraní y a la ofensiva aliada, que dejó a unos 1500 ciudadanos de diversas nacionalidades varados, únicamente, en el nodo de Dubái.

La estrategia argentina fue desalentar los traslados terrestres no coordinados hacia Omán o Arabia Saudita, por la falta de garantías de seguridad en las rutas transfronterizas.

La prioridad del Ministerio de Relaciones Exteriores es asegurar que los argentinos que se encontraban en tránsito (procedentes principalmente de Israel y Qatar) permanezcan en centros urbanos con infraestructura de servicios mientras se normaliza la frecuencia de los vuelos comerciales.

Las embajadas gestionan con las aerolíneas para que, en la medida en que partan los vuelos y haya cupos disponibles, los aborden ciudadanos argentinos a partir de un “esquema de priorización”, por ejemplo, situaciones con menores de edad o personas con problemas de salud.

TN