Las noticias más importantes del 8 de marzo de 2026

La tarifa eléctrica en Corrientes se mantiene por debajo de la media nacional
El intendente de Empedrado pidió disculpas por pintar de verde a San Martín
Se extiende la alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de Corrientes
Videomultas en Capital con 400 cámaras y 100 puntos de control
Corrientes lanza la app “Tutores” para que las familias sigan notas y asistencia escolar
Llevan a la Justicia por depredación al acopiador de los 720 kilos de pescados
Dura autocrítica del capitán de Regatas: “Hay que dejar los egos de lado”
Feroz temporal en Virasoro produjo caída de árboles y voladura de techo