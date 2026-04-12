Simeone rompió una marca de Maradona y Ronaldo en el fútbol italiano

Recibió al borde del área, controló y enganchó hacia la derecha en un mismo movimiento para desestabilizar a su marcador y remató cruzado de derecha para inflar la red. A los seis minutos del triunfo 2-1 del Torino ante el Hellas Verona por la Serie A de Italia, Giovanni Simeone marcó su gol N° 9 en 26 partidos disputados en el torneo.

El delantero, de 30 años, atraviesa un gran presente en el elenco de Turín, que está decimosegundo en el Calcio, con 39 puntos, 12 por encima de la zona de descenso: acumula cuatro conquistas en sus últimas seis presentaciones.

No solo es el máximo anotador del Torino: con este gol llegó a los 82 en la Serie A y superó las marcas de Diego Maradona y Cristiano Ronaldo, quienes firmaron 81 en su paso por la élite del país.

Está detrás de Lautaro Martínez (16), Joaquín Panichelli (16) y Nico Paz (10) como el argentino con más goles en una competición doméstica en la actual temporada.

Su clímax en la temporada se da cuando su nombre suena con fuerza para regresar a River Plate. Simeone fue el nombre propuesto por el entrenador Eduardo Coudet para reforzar la delantera a partir de junio. Y hubo contactos.

Actualmente cedido en el Torino de Italia, finaliza su préstamo a mitad de año y tiene contrato vigente con Napoli hasta mediados de 2028. En consecuencia, tiene que negociar con el club del Sur de Italia para desembarcar en Núñez.

River Plate cuenta en su plantel con el joven Joaquín Freitas como única referencia natural de área, mientras que otros atacantes –Sebastián Driussi (hoy titular en el rol), Facundo Colidio, Agustín Ruberto y Maximiliano Salas– presentan estilos diferentes. Esta realidad, advirtió Coudet a la dirigencia, obliga a redoblar esfuerzos por concretar un fichaje que aporte peso ofensivo para la segunda mitad de 2026.

Simeone tiene una carrera consolidada en el fútbol argentino e internacional. Surgido de las divisiones inferiores de River Plate, jugó 33 partidos en el club entre 2013 y 2016, marcó cuatro goles y entregó tres asistencias, además de integrar los planteles campeones de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015. Su posterior venta a Genoa se concretó por USD 5 millones, y desde entonces ha pasado por equipos como Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli (equipo con el que ganó dos títulos) y Torino.

En el plano internacional, el delantero disputó seis encuentros con la selección argentina entre 2018 y 2023, logrando un gol. También fue campeón del Sudamericano Sub 20 en 2015.

¿Llegará a River en junio? Las puertas lucen abiertas, pero en su círculo íntimo subrayan que, de momento, está metido en la lucha por la permanencia con el Torino. Y que busca demostrarlo con goles.

Aunque hay otros clubes europeos que preguntaron por su situación, Gio supo declarar que algún día le gustaría volver al club. Y el interés de River es un guiño para ese deseo. Además, desde que se marchó, mantuvo una buena relación con el club que lo catapultó. Nunca cortó los lazos. No obstante, el futbolista tiene la mira en las redes de los rivales en las seis fechas que quedan de la Serie A.

Infobae