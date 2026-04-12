Boca Unidos rescató un empate en Formosa

Con gol de penal, a los 45 minutos del segundo tiempo, Boca Unidos rescató un empate en su visita a San Martín de Formosa por la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol 2026.

El partido se desvirtuó por la cantidad de agua acumulada en la cancha, pero el empate le permitió al equipo correntino cortar una racha negativa de dos derrotas consecutivas y volvió a sumar. Lautaro Ceratto para el local y Martín Ojeda para Boca Unidos fueron los autores de los goles en la capital formoseña.

El encuentro comenzó con 2 horas de retraso por la lluvia que cayó en la capital formoseña y dejó en malas condiciones el campo de juego del estadio 17 de Octubre.

Cuando el árbitro Leandro Sosa Abrile indicó el inicio del cotejo, el campo de juego tenía bastante agua, sobre todo en el centro de la cancha. Frente a este contexto, Boca Unidos se paró mejor y entendió como jugar el partido, sin arriesgar la pelota en la mitad de la cancha. Con remates de larga distancia el equipo correntino inquietó a Kevin Humeler.

Sin embargo, a los 25 minutos, San Martín llegó y lastimó. De un tiro de esquina, Lautaro Ceratto le ganó a todos los defensores y de cabeza marcó la apertura del marcador. El tanto golpeó a Boca Unidos que tardó en reaccionar y su arquero Luis Ojeda evitó dos veces otra caída de su valla.

En los minutos finales, Humeler evitó, con una gran atajada el empate correntino, después del remate desde afuera del área de Alonso.

En el segundo tiempo volvió la lluvia y el estado del campo de juego empeoró. Los dos equipos apostaron a los pelotazos para poner el juego en campo rival y complicar con centros o remates de larga distancia. La figura de Humeler creció y con grandes intervenciones le ahogó tres veces el grito de gol al conjunto visitante.

La paridad en el marcador llegó a los 45 minutos. Medina ejecutó un tiro libre y la pelota dio en la mano de un jugador que estaba en la barrera. Sosa Abrile no dudó y cobró el penal que Martín Ojeda cambió por gol con un remate suave a la derecha del arquero local.

En los minutos adicionales, San Martín se lanzó en la búsqueda del desnivel pero Luis Ojeda respondió correctamente y cerró una buena actuación en la capital formoseña.

Para jugar en Formosa, Lucas Batistuta realizó cinco variantes en la formación titular. Elías González ingresó en lugar de Bryan Mendoza, Lisandro Ramírez lo hizo por Alejandro Leani, Martín Ojeda ocupó el lugar de Lautaro Ludueña, Leandro Gómez estuvo en reemplazo de Daniel Villalva y Lautaro Mendoza lo hizo por Cristian Chávez.

Así los once iniciales del aurirrojo fueron: Luis Ojeda, González, Ataliva Schweizer, Ramírez y Gustavo Bombaj; Tiago Villanueva, Ojeda, Saúl Abecasis y Gómez; Claudio Alonso y Mendoza.

En el complemento ingresaron: 21' Yasir Olivares (Abecasis), 27' Antonio Medina (Gómez) y 35' Lucio Velazco (González).

En la próxima fecha, la quinta, Boca Unidos recibirá la visita de Tucumán Central. En la sexta quedará libre y en la octava visitará a Sarmiento de Resistencia.