Ubeda ya piensa en el Boca que enfrentará a Barcelona por la Copa Libertadores

Boca Juniors jugará su segundo partido en la Conmebol Libertadores ante Barcelona, el próximo martes a las 21:00 (ARG, URU), 20:00 (CHI) y 19:00 (ECU, COL, PER). Para la cita continental, Claudio Ubeda ya tiene en mente el equipo que se parará en La Bombonera.

Según informó Augusto César, cronista de ESPN, "el Sifón" optaría por repetir la formación titular que plantó Chile para el debut, excepto por Leandro Brey. El DT apostaría por Agustín Marchesín, el arquero más experimentado, quien se recuperó de su lesión y ya atajó en el clásico ante Independiente.

El lunes será el último entrenamiento y por la tarde 28 jugadores quedarán concentrados. A los que fueron citados para jugar contra el Rojo el pasado sábado, se sumarán Leandro Paredes, Agustín Martegani, Kevin Zenón y Lucas Janson.

La formación de Boca vs. Barcelona SC

En La Bombonera formarían: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

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