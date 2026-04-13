El fiscal del caso Loan: “Con esta fecha de juicio, la familia al menos tiene certidumbre”

Tras meses de incertidumbre, la Justicia Federal de Corrientes fijó fecha para el inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. El debate comenzará el próximo 16 de junio, a casi dos años del hecho ocurrido en la localidad de 9 de Julio.

El fiscal federal Carlos Schaefer consideró en Hoja de Ruta que el nuevo plazo “es más razonable” y valoró que la decisión aporte previsibilidad a la familia. “Hemos reducido cuatro meses. La familia al menos tiene certidumbre”, señaló.

Antes del inicio del juicio, se realizará una inspección ocular en el campo de la abuela del niño, último lugar donde fue visto.

Un caso complejo y con múltiples líneas

La fiscalía llegará al juicio con una hipótesis clara: la sustracción del menor, delito que prevé penas de entre 5 y 15 años. Sin embargo, no se descarta que durante el debate surjan elementos que permitan avanzar hacia otras figuras, como trata de personas u otros delitos conexos.

“Hoy no sabemos por qué lo hicieron. Pero sí sabemos que lo sustrajeron de la esfera de custodia”, explicó el fiscal.

El caso presenta un alto nivel de complejidad: desde el inicio hubo irregularidades, dificultades propias del entorno rural donde ocurrió el hecho y maniobras que, según la fiscalía, entorpecieron la investigación.

Pedido de más fiscales

En este contexto, Schaefer volvió a insistir en la necesidad de ampliar el equipo de trabajo. Actualmente son dos fiscales, pero solicitan al menos cinco más para garantizar mayor eficacia en un juicio que podría extenderse entre cuatro y seis meses.

“El caso es complejo y la familia necesita mayor eficacia del Ministerio Público Fiscal”, remarcó.

Según detalló, el equipo ya trabajó durante todo el verano en la preparación del debate, reduciendo la lista de testigos de 800 a 131, que finalmente fueron admitidos por el tribunal.

Juicio público y rol de la prensa

El juicio será público y podrá seguirse parcialmente por streaming, aunque las declaraciones testimoniales no serán transmitidas para evitar interferencias.

En ese marco, el fiscal destacó el rol del periodismo: “La prensa responsable es clave para informar a la sociedad y contrarrestar versiones falsas”.

Además, confirmó que durante la investigación existieron acciones concretas de entorpecimiento: “Fue algo deliberado y tuvo impacto en la causa”, afirmó.

Con fecha confirmada, el caso entra en su etapa decisiva. El juicio no solo buscará determinar responsabilidades penales, sino también aportar claridad en un expediente atravesado por la incertidumbre desde el primer día.