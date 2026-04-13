Corrientes: personas intentaron faenar animales tras el vuelco de un camión

Un camión jaula que transportaba animales volcó el domingo en el kilómetro 899 de la Ruta Nacional 12, a la altura de la jurisdicción de San Roque.

Como consecuencia del siniestro, gran parte de los animales murió, mientras que solo algunos pudieron ser rescatados con vida.

Custodia policial y operativo

Tras el hecho, ocurrido en la tarde del domingo, personal del Priar (Policía Rural e Islas y Ambiental Rural) montó un operativo de seguridad que se extendió durante toda la noche para resguardar la carga.

El lugar permanece bajo custodia policial mientras se aguarda la intervención del seguro para el retiro de los animales.

Cortesía de Walter Amarilla

Intento de faena y advertencia

Durante la mañana de este lunes, alrededor de 60 personas se acercaron al lugar con la intención de faenar los animales sin vida.

Sin embargo, desde el Priar advirtieron que esta práctica es ilegal, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido sobre una ruta nacional.

Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución por la zona debido a la presencia de efectivos, vehículos y personas en inmediaciones del siniestro.

Con información de Walter Amarilla