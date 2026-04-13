Abigeato en Paso de los Libres: secuestran carne, armas y detienen a un hombre

En el marco de una causa por presunto abigeato agravado, efectivos de la Policía de Corrientes, llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Durante los operativos, realizados en domicilios vinculados a la familia Fernández, los uniformados secuestraron 16 bolsas con distintos cortes de carne bovina, que serían producto de faena ilegal.

Además, incautaron herramientas, cuchillos, sierras, equipos de pesca, indumentaria y otros elementos de interés para la causa, presuntamente utilizados en la actividad clandestina.

En uno de los domicilios, también se procedió al secuestro de armas de fuego, entre ellas una pistola calibre .22 sin numeración visible, una escopeta calibre 12 y municiones. El morador no contaba con la documentación correspondiente para su tenencia.

Por disposición de la fiscal interviniente, se iniciaron actuaciones por tenencia ilegal de armas y se concretó la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien fue trasladado a sede policial y quedará a disposición de la Justicia.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.