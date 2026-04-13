Corrientes refuerza campaña antigripal y calendario

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes reiteró la importancia de completar el calendario de vacunación en tiempo y forma, especialmente en niños y personas vulnerables.

Además, instaron a aplicarse la vacuna antigripal quienes integran los grupos de riesgo.

Contexto epidemiológico

La recomendación se da ante la circulación de virus respiratorios como:

Influenza A H3N2

Virus Sincicial Respiratorio (VRS)

SARS-CoV-2

Desde la cartera sanitaria señalaron que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Quiénes deben vacunarse

Se recordó que la vacuna antigripal está destinada a:

Personal de salud

Embarazadas (en cualquier trimestre)

Puérperas (hasta 10 días después del parto)

Niños de 6 a 24 meses

Personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas

Mayores de 65 años

En algunos casos se requiere orden médica que acredite la condición de riesgo.

Calendario y esquema obligatorio

Las autoridades insistieron en respetar el Calendario Nacional de Vacunación, que incluye dosis clave desde el nacimiento hasta la adolescencia.

Entre los cambios, se destaca que desde 2026 la segunda dosis de la triple viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de mejorar la cobertura.

Medidas de prevención

Además de la vacunación, recomiendan:

Uso de barbijo ante síntomas

Ventilación de ambientes

Lavado frecuente de manos

Evitar contacto con personas de riesgo

Dónde vacunarse

Las dosis están disponibles en vacunatorios de toda la provincia.

En Capital, algunos puntos destacados son:

Plaza Cabral (Estación Saludable)

Hospital de Campaña Escuela Hogar

También se realizan operativos en escuelas en fechas específicas.

Para vacunarse, se debe concurrir con DNI y carnet.