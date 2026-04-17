La Urne festeja su aniversario con la cuarta fecha del torneo Local

La Unión de Rugby del Nordeste (Urne) celebra este sábado su 63º aniversario y lo festejará con la disputa de la cuarta fecha del Torneo Local de primera división, clasificatorio al Regional NEA 2026.

La jornada contempla los cruces entre los equipos fundadores: Aranduroga (ex Jockey Club) frente a Regatas Resistencia y Sixty contra Taraguy.

Aranduroga será local de Regatas Resistencia en un juego clave para no quedar relegado en las posiciones y complicar su plaza en el Regional. El cotejo dará inicio a las 16 y contará con el arbitraje de Alexis Fernández.

San Patricio, que en la fecha anterior dejó su invicto en manos de Aranduroga, buscará la rehabilitación cuando reciba a Uncaus de Sáenz Peña. El encuentro comenzará a las 16 y tendrá a Marcos Kulig como árbitro.

El equipo chaqueño, uno de los promovidos a la máxima categoría, acumula dos abultadas derrotas y no se presentó a jugar en Mercedes.

En Villa Fabiana, Resistencia, se presentará Taraguy, que marcha segundo pero con dos partidos disputados, para enfrentar a Sixty. El árbitro del cotejo que dará inicio a las 16 será Cristian Cabrera.

La jornada también contempla un partido en Mercedes donde el local, Pay Ubre recibirá al líder Curne. Dirigirá el encuentro Rocío Da Costa.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente tres fechas, las posiciones del Torneo Local de primera división están así: Curne 14 puntos, Taraguy y San Patricio 10, Regatas 7, Sixty y Pay Ubre 5, Aranduroga 4 y Uncaus 0.

El clásico entre Taraguy y Aranduroga de la segunda fecha está postergado.

Una vez que se cumplan las siete fechas, los seis primeros clasificarán al Regional NEA 2026.

Capacitación

En el marco de la capacitación para entrenadores y preparadores físicos de los seleccionados M17 provinciales se realizó una actividad junto a Felipe Contepomi, DT de Los Pumas, en Hindú Club de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la concentración de Los Pumitas previa al Rugby Championship M20.

Como parte del staff del Centro de Rugby del Nordeste participan de las actividades Genaro Carrio, Luciano Artal y Marcelo Pecorelli.