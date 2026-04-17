San Martín logró un gran triunfo en su visita a Platense

En un final dramático, San Martín venció a Platense 79 a 77 en el estadio Vicente López. El equipo correntino dominó gran parte del juego pero sufrió con la gran producción de Eric Flor (31 puntos) le dio incertidumbre al juego hasta los segundos finales.

La figura de San Martín, que quedó con un récord de 17 triunfos y 18 derrotas, resultó Lautaro Berra que aportó 22 puntos, mientras que Mateo Rearte sumó 12 puntos.

El encuentro de este viernes comenzó con imprecisiones y baja efectividad. San Martín logró escaparse 14 a 8, pero el local tuvo un mejor cierre y ganó el cuarto inicial 15 a 14.

El vértigo y las malas decisiones en el ataque complicaron a San Martín en el inicio del segundo capítulo. Un par de triples le permitieron al Rojinegro achicar la brecha, pero nuevamente Platense cerró mejor, esta vez de la mano de Franchela y del extranjero Woods para quedar arriba 37 a 32.

San Martín tuvo un tercer cuarto dominante. Se hizo fuerte atrás y adelante, metió un parcial de 14 a 0 para adelantarse 46 a 37.

La reacción del "Calamar" llegó con una mayor presión defensiva y las conversiones de Flor (8 puntos) que achicaron la diferencia a 5 en el cierre del capítulo (54-59).

El mejor juego colectivo de San Martín le permitió escaparse por 11 puntos en el último segmento, sin embargo una gran actuación de Flor le permitió a Platense pasar a ganar el partido 73 a 72.

En los últimos segundos, San Martín sobrecargó la defensa sobre el escolta bonaerense y desde la línea de tiros libres aseguró el triunfo.

El cierre de la Fase Regular para San Martín será este domingo cuando visite a Unión de Santa Fe, partido que comenzará a las 21. Si triunfa el equipo correntino y Peñarol pierde frente a Ferro ese mismo día, subirá al décimo primer lugar.