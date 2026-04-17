Hirieron a una mujer de 70 años durante un robo en su casa en Corrientes

Una mujer de 70 años vivió momentos de mucha tensión durante la madrugada de este viernes en el Barrio Esperanza de la localidad de Santa Lucía, donde fue abordada en su casa por un delincuente armado que llegó con intenciones de robo.



Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 1:30, cuando el malviviente entró a la finca después de advertir que la puerta de entrada no se encontraba con traba de seguridad. Una vez en el interior, abordó a la propietaria exigiéndole de forma violenta la entrega de dinero.



Ante la negativa de la mujer, quien manifestó no poseer ahorros en la propiedad, el atacante tomó un cuchillo tipo serrucho que se encontraba en la cocina y le propinó una herida punzante en el hombro derecho. Después de la agresión, el joven se dio a la fuga rápidamente sin lograr sustraer ningún elemento.