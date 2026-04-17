Tragedia en Corrientes: un hombre murió ahogado tras caer a un río desde su caballo

Este viernes murió un hombre de 30 años tras caer de su caballo mientras intentaba cruzar hacienda sobre el río Aguapey, en la zona de Paso Itu, límite jurisdiccional entre Alvear con La Cruz.



El trágico accidente conmocionó a la zona ya que la víctima fue un joven trabajador rural, identificado como Juan Carlos Seballos, quien perdió la vida mientras realizaba sus labores habituales.



El hecho ocurrió en el sector conocido como Paso Itu, en momentos en que Seballos intentaba cruzar un lote de hacienda a través del río. Por causas que aún se intentan establecer, el jinete -que se desplazaba a caballo y estaba acompañado por integrantes de su familia- perdió el equilibrio, cayó al agua y fue arrastrado por la corriente, desapareciendo de la superficie de manera inmediata.



Ante la emergencia, se activó un amplio dispositivo de búsqueda y salvamento que involucró a diversas fuerzas de seguridad. En el lugar trabajaron de forma conjunta efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Alvear, personal de la Comisaría jurisdiccional, dotaciones de Bomberos Voluntarios y especialistas de la Prefectura Naval Argentina.

Hallazgo



Tras varias horas de rastrillaje y una intensa labor por parte de los buzos y rescatistas, el cuerpo sin vida de Seballos fue localizado alrededor de las 18:30 de este viernes.



Las autoridades policiales han iniciado las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron este fatal episodio en una de las zonas de paso de ganado más conocidas de la región.