Insólito: pedía dinero por un familiar enfermo y cometió un arrebato en Corrientes

En la ciudad de Esquina una mujer fue detenida este viernes, luego de arrebatar dinero a un hombre en plena calle, mientras pedía ayuda para un presunto familiar enfermo.

Cuando la víctima intentaba ayudarla cometió el delito y huyó. Personal policial de la Comisaría Primera intervino con inmediatez, luego del alerta del damnificado por lo sucedido alrededor de las 11, en la intersección de la calle Belgrano y la avenida Mitre, según detallaron fuentes oficiales al portal Actualidad Esquina.

Según la denuncia, la víctima caminaba por la zona cuando fue abordada por una mujer, quien, apelando a su solidaridad, le solicitó una colaboración de dinero con el pretexto de tener a un familiar enfermo.

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Entrega



En empatía con la "causa", el hombre extrajo una bolsa de nylon donde llevaba poco más de $400 mil y en respuesta la joven le manoteó los billetes. Se produjo un forcejeo tras lo cual el envoltorio se rompió, y la mujer logró sustraer solo una parte del efectivo antes de darse a la fuga.

Después que el hombre realizara una descripción física y de la vestimenta de la sospechosa, la Policía desplegó un operativo de búsqueda y localización en sectores estratégicos. Horas más tarde, lograron dar con la mujer buscada en el Barrio Hospital de la misma ciudad.

La sospechosa fue identificada como Paulina Estefanía D. de 28 años y tras ser interceptada tenía en su poder $40.000 en efectivo.

Por orden de la Unidad Fiscal en turno a cargo del doctor Fernando Ranaletti, fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer y Asuntos Juveniles de Esquina y el hecho fue caratulado preventivamente como "Robo simple".