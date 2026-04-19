Regatas ganó en Junín y clasificó a los cuartos de final

Regatas Corrientes hizo lo deberes. Ganó en Junín, superó a Argentino 93 a 69 y se clasificó de manera directa a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

Con la victoria de este domingo, la séptima consecutiva, Regatas cerró la Fase Regular con 23 triunfos y 13 derrotas y quedó entre los cuatro equipos que esperan rivales para los cruces de cuartos de final. Quedó con el mismo registro de Oberá Tenis Club, que perdió frente a Atenas, pero como le ganó los dos partidos disputados entre así concluyó tercero y los misioneros bajaron al cuarto lugar.

En el equipo correntino, los principales goleadores del partido disputado este domingo fueron Juan Pablo Corbalán con 17 puntos, el colombiano Juan Tello con 16 y Matero Chiarini con 14. Mientras que en Argentino, que jugará por la permanencia, se destacó Dylan Smith con 15 unidades.

Desde la llegada de Leandro Ramella a la conducción técnica, Regatas está invicto en siete presentaciones y renovó la ilusión por pelear bien arriba en la presente Liga.

De la mano de Smith y Bastian, Argentino dominó el inicio del encuentro y se adelantó 21 a 12 en 7 minutos de juego. Luego de un tiempo muerto que solicitó Ramella, Regatas reaccionó, mejoró la defensa, Tello se hizo presente en el marcador y con un triple de Chiarini igualó en 23 al finalizar el período inicial.

El Fantasma mantuvo su papel protagónico y rápidamente pasó a ganar 28 a 23 en el inicio del segundo capítulo. Pese a un pequeño bache en la ofensiva, Regatas se escapó por 14 (35 - 24) y cerró el capítulo arriba en el marcador 44 a 34.

El dominio del equipo correntino se afirmó en el tercer cuarto. Mantuvo su intensidad en defensa y mejoró la producción en ataque para tomar una renta que llegó a ser de 25 para concluir el capítulo por 23 (71 a 48).

Los últimos diez minutos solamente sirvieron para determinar el marcador final dado que el pleito se definió con mucha anticipación.

El uno de la Fase Regular es Quimsa de Santiago del Estero y el 2 fue para Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Después quedaron Regatas y OTC. Estos equipos aguardarán a los que lleguen desde la Reclasificación para disputar los cuartos de final.