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Triunfo de los equipos capitalinos en el torneo Local

Arandurga logró una victoria clave frente a Regatas. Taraguy superó a Sixty y San Patricio sumó sin jugar.

Por El Litoral

Domingo, 19 de abril de 2026 a las 16:49

Pasó la cuarta fecha del Torneo Local de primera división en la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) y los tres equipos de la capital correntina sumaron un triunfo.

Aranduroga venció como local a Regatas Resistencia 39 a 26 y escaló hasta el cuarto lugar de las posiciones.

Por su parte, Taraguy no tuvo mayores inconvenientes para vencer como visitante a Sixty 42 a 0, mientras que San Patricio se quedó con el triunfo por la no presentación de Uncaus de Sáenz Peña.

Fue la segunda oportunidad en que el equipo chaqueño no se presentó a jugar un partido del certamen y ahora habrá que ver que decisión toma el Tribunal de Disciplina.

En Mercedes, Pay Ubre sufrió la potencia de Curne (foto), actual campeón del Regional NEA y cayó 62 a 19.

Con estos resultados, en la cima de las posiciones no se registraron variantes: Curne tiene 19 puntos, mientras que Taraguy y San Patricio suman 15. Ahora, el cuarto lugar es ocupado por Aranduroga con 9 unidades. Después se ubican Regatas 7, Sixty y Pay Ubre 5, y Uncaus 0. 

En la próxima fecha, quinta, se jugará el 2 y 3 de mayo, y contempla estos partidos: 
Regatas vs. Sixty
Taraguy vs. San Patricio
Aranduroga vs. Pay Ubre
Curne vs. Uncaus

Hay que recordar que está pendiente el clásico Taraguy - Aranduroga de la segunda fecha.

El Torneo Local está pautado a una rueda (siete fechas) de todos contra todos. Los cuatro primeros clasificarán al Regional NEA 2026.
 

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