Triunfo de los equipos capitalinos en el torneo Local

Pasó la cuarta fecha del Torneo Local de primera división en la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) y los tres equipos de la capital correntina sumaron un triunfo.

Aranduroga venció como local a Regatas Resistencia 39 a 26 y escaló hasta el cuarto lugar de las posiciones.

Por su parte, Taraguy no tuvo mayores inconvenientes para vencer como visitante a Sixty 42 a 0, mientras que San Patricio se quedó con el triunfo por la no presentación de Uncaus de Sáenz Peña.

Fue la segunda oportunidad en que el equipo chaqueño no se presentó a jugar un partido del certamen y ahora habrá que ver que decisión toma el Tribunal de Disciplina.

En Mercedes, Pay Ubre sufrió la potencia de Curne (foto), actual campeón del Regional NEA y cayó 62 a 19.

Con estos resultados, en la cima de las posiciones no se registraron variantes: Curne tiene 19 puntos, mientras que Taraguy y San Patricio suman 15. Ahora, el cuarto lugar es ocupado por Aranduroga con 9 unidades. Después se ubican Regatas 7, Sixty y Pay Ubre 5, y Uncaus 0.

En la próxima fecha, quinta, se jugará el 2 y 3 de mayo, y contempla estos partidos:

Regatas vs. Sixty

Taraguy vs. San Patricio

Aranduroga vs. Pay Ubre

Curne vs. Uncaus

Hay que recordar que está pendiente el clásico Taraguy - Aranduroga de la segunda fecha.

El Torneo Local está pautado a una rueda (siete fechas) de todos contra todos. Los cuatro primeros clasificarán al Regional NEA 2026.

