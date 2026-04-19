Regresó la Peña de la Ciudad con convocatoria masiva y nuevo formato itinerante

La tradicional Peña de la Ciudad volvió a encender la identidad cultural correntina con una masiva convocatoria en el Parque Mitre. El evento, organizado en el marco del Mes de Corrientes, marcó el inicio de una nueva etapa con formato itinerante que buscará acercar el chamamé a todos los barrios.

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, encabezó la apertura y destacó la relevancia del regreso del espacio: “Este escenario brinda oportunidades a nuestros artistas y propone una convocatoria abierta para todos los chamameceros que deseen participar. La Peña ya forma parte de la agenda cultural de la ciudad y es muy esperada por los vecinos”, valoró.

En ese sentido, la funcionaria confirmó la expansión de la propuesta: “Se viene la itinerancia”, anunció. Y agregó: “Queremos llevar la Peña a los barrios, aprovechar los espacios públicos de cada zona y acercar esta propuesta durante todo el año”.

Por su parte, uno de los impulsores de esta actividad cultural, Raúl Báez, celebró la vuelta de la Peña: “Estamos muy felices, con energías renovadas y recibiendo a vecinos de distintos barrios que se acercan a disfrutar de este espacio de encuentro con nuestras tradiciones”.

Además, remarcó el carácter participativo y popular: “Es un espacio para los artistas locales, pero también para el público, que viene con su silleta, su mate y su chipá para compartir y bailar”.

Participación y sentido de pertenencia

El regreso de la Peña también se vivió con emoción entre quienes la sienten parte de su vida. Liliana Carrizo, embajadora cultural de Empedrado, expresó: “Estos reencuentros son como volver a una familia. Es volver a abrazarse, a bailar sin parar. Como correntinos, tenemos que seguir alentando el chamamé, que es nuestro patrimonio”.

Asimismo, destacó el valor generacional de esta expresión cultural: “Es muy lindo ver cómo los niños crecen con el chamamé. Tenemos que seguir defendiéndolo como patrimonio cultural de la humanidad”.

Entre los vecinos, la emoción también fue protagonista. Domingo Alegre resumió el sentimiento colectivo: “Volvió lo que tanto esperábamos. El chamamé es alegría y encuentro para todas las edades. Estoy muy contento”.

En la misma sintonía, Luis Moreira, de 75 años y con casi seis décadas vinculado al chamamé, afirmó: “Estoy feliz, me voy muy contento. Para mí es un honor y un orgullo bailar. Donde voy, me divierto con todo el corazón”.

Una nueva etapa para la cultura correntina

Con una destacada grilla de artistas locales, danzas tradicionales y una amplia participación del público, la Peña de la Ciudad reafirma su lugar en la vida cultural correntina e inicia una nueva etapa de expansión territorial.

En su modalidad itinerante, la propuesta de la Municipalidad —en la gestión del intendente Claudio Polich— busca consolidarse como uno de los espacios más representativos del chamamé y de la identidad local.