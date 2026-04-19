Murió un espectador tras ser atropellado por un auto que corría en el Rally Sudamericano

El automovilismo sudamericano está de luto tras una tragedia ocurrida este domingo en Córdoba, durante una competencia del Rally Sudamericano.

Un joven espectador de 25 años murió luego de un accidente en la zona de Giulio Cesare, en el valle de Traslasierra, cuando un auto de la competición perdió el control en una curva a alta velocidad, volcó y salió del trazado hacia un sector donde se encontraba el público.

Tras el fatal desenlace, la organización decidió suspender el evento.

La víctima era de la capital cordobesa y tras el accidente fue trasladada al hospital Luis Bellodi de Mina Clavero, donde finalmente perdió la vida.

El comunicado del Campeonato Sudamericano de Rally

En el día de la fecha, durante el desarrollo de la competencia, se ha producido un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente con consecuencias graves.

Lamentablemente, como resultado de este hecho, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento.

Las autoridades deportivas, junto con los organismos competentes, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso. Asimismo, se ha brindado asistencia a los familiares y allegados de la persona fallecida.

Se procedió a la suspensión definitiva del evento.

La organización expresa su más profundo pesar por lo ocurrido y acompaña en este difícil momento a la familia y seres queridos.

Accidente fatal en el rally: hay dos heridos y suspendieron la carrera

Además, otras dos personas resultaron heridas: una mujer de 40 años, proveniente de Villa Dolores, que sufrió una fractura de tobillo pero se encuentra fuera de peligro, y su hija menor de edad, quien presenta golpes sin gravedad.

El auto era conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes protagonizaron el vuelco cerca del inicio de la carrera. Ambos pilotos se encuentran fuera de peligro.

A raíz del trágico hecho, la competencia fue suspendida, en medio de la conmoción del público y del ambiente del rally.

TN