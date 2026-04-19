San Martín perdió en Santa Fe y espera por Boca u Obras

En el estadio Ángel Malvicino de Santa Fe, San Martín perdió frente a Unión por 89 a 68 y concluyó 12º en la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol. Por su parte, el elenco santafesino se aseguró la continuidad en la categoría y condenó a Atenas a jugar por la Permanencia frente a Argentino.

El partido de este domingo, fue dominado de principio a fin por el equipo que dirige técnicamente Ariel Rearte. Mientras que San Martín, donde jugó su hijo Mateo tuvo problema para defender y a partir de allí se le complicó el juego.

San Martín cerró la Fase Regular con 17 triunfos y 19 derrotas en el puesto 12. En la Reclasificación jugará frente al 5º que será el ganador del partido que sostendrán este martes Boca y Obras.

Víctor Fernández con 11 puntos y Lautaro Berra con 10 fueron los principales goleadores de San Martín, mientas que en Unión se destacaron dos exrojinegros Franco Balbi con 19 y Emiliano Basabe con 18.

San Martín tuvo un inicio endeble en la faz defensiva. Recibió 29 minutos en el cuarto inicial y eso complicó el plan de juego que había ideado Gabriel Revidatti. En el ataque correntino tuvo sus habituales baches para anotar y terminó con 18 el primer cuarto.

Al equipo correntino le costó romper los circuitos ofensivos del rival y en el segundo cuarto se vio abajo en el marcador por 17. Sobre el final de la etapa tuvo un leve repunte en su ataque y quedó abajo 45 a 36.

El partido se tornó equilibrado en el tercer cuarto. San Martín mejoró en los dos sectores del rectángulo de juego, pero Unión tuvo un mejor cierre para llevarse el parcial 62 a 49.

La reacción de San Martín nunca se concretó y Unión se quedó con la victoria que le permitió asegurarse su continuidad en la máxima categoría del básquetbol argentino.