Victoria Caballero se coronó en México

La primera Liga de Voleibol Profesional femenina de México terminó con la consagración invicta de Coronelas de Durango que contó en su plantel con la correntina Victoria Caballero quien sumó su primer título fuera del país.

En el segundo punto de la final mexicana, Coronelas superaron 18-25, 25-16, 26-24 y 25-15 a Tapatías de Guadalajara, en partido disputado en el Auditorio del Pueblo en la capital duranguense.

Coronelas, dirigidas por el argentino Martín Ambrosini, dominó la primera temporada de la LVP de principio a fin al terminar el calendario regular invictas, racha que extendió luego de superar en primera instancia a Guerreras de Puebla durante las semifinales y a Tapatías en el duelo por el campeonato, para llegar a 24 victorias sin conocer la derrota.

Caballero, que llegó este año a a México, fue elegida como la mejor líbero de la temporada e integró el equipo ideal junto a otra argentina Michelle Lizárraga, que con apenas 20 años fue designada como la jugadora más valiosa.

Para la jugadora correntina, integrante de los seleccionados juveniles argentinos, fue su primera experiencia en un club fuera del país. Antes de emigrar, la correntina fue campeona junto a Ferro Carril Oeste de la Liga Metropolitana y con el CEF Nº5 de La Rioja en la Liga Argentina.

Además del título, Coronelas representará a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) en el Mundial de Clubes de 2026 convocado por la Federación Internacional.

