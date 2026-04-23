Los pesistas correntinos quedaron en el quinto lugar

El levantamiento de pesas argentino demostró su crecimiento y competitividad en el ámbito continental durante los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Los pesistas correntinos lograron el quinto puesto en sus respectivas categorías, mostrando estar a la altura de la competencia internacional.

Durante la jornada del miércoles, Argentina tuvo participación en la categoría masculina hasta 71 kilogramos, donde el correntino Nathaniel Villalba finalizó en la quinta posición, alcanzando un total de 223 kilos, producto de 98 kg en arranque y 125 kg en envión, sumando experiencia internacional ante un podio integrado por atletas de Colombia, Ecuador y Venezuela, en una de las pruebas más exigentes del programa.

Mientras que este jueves, el levantamiento de pesas argentino volvió a demostrar su vigencia en el centro deportivo "Tierra de Campeones - Atheyna Bylon".

La actividad para la delegación albicelestes de este jueves comenzó con la categoría de 79kg masculino, donde el correntino Mauricio Nehuén Mareco obtuvo el quinto puesto tras registrar un total olímpico de 230 kg. Mareco inició su participación con una sólida base de 105 kg en la modalidad de arranque y consolidó su posición general con un envión de 125 kg; la competencia fue dominada por el colombiano Anggello Bueno Bent (272 kg), seguido por el venezolano Abel Acosta Yovera (266 kg) y el chileno Marco Antonio King Gámez (257 kg), quienes completaron el podio.

La gran figura del equipo albiceleste resultó Álvaro Matricardi Lewandowski que logró la medalla de plata en la categoría masculina hasta 65 kilogramos, donde se consagró subcampeón tras totalizar 237 kilos, producto de 105 kg en arranque y 132 kg en envión.

El seleccionado argentino contó en el cuerpo técnico con la presencia de Marcelo Fernández, también DT de Corrientes Pesas.



