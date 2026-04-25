Gran remontada de Traverso para subir al podio en el autódromo platense

Un gran sábado completó Benjamín Traverso durante la presentación de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo Roberto Mouras en el marco de la cuarta fecha del campeonato 2026.

La jornada comenzó con la series, el esquinense logró el mejor tiempo y eso le permitirá largar desde la primera ubicación la final de este domingo. En tanto que en la primera final del fin de semana, largó desde la séptima fila, tuvo una gran remontada para concluir tercero y subir al tercer escalón del podio.

La niebla complicó el panorama en el inicio de la programación sabatina en el autódromo platense. Con el correr de las horas, las condiciones mejoraron y las diferentes categorías salieron a pista ajustando la programación original.

Se corrieron las tres series de la Fórmula 3 Metropolitana, respetando los tiempos de la clasificación del viernes.

Traverso, del Satorra Competición, ganó la segunda serie que además fue la más rápida de las tres disputadas. Esa producción le aseguró al esquinense la pole para la final de este domingo.

Después llegó una apasionante final, con grilla invertida respecto a los primeros lugares de la clasificación del viernes. Por eso, Traverso largó desde la séptima fila, en el puesto 14.

Tiago Chiriotti se quedó con una gran final y completó uno de los casilleros indispensables para pelear por el campeonato. El neuquino, con el auto del Cepeda Racing, ganó una carrera intensa y disputada, superando al chaqueño Stefano Polini y Traverso, ambos piloto del Satorra Competición.

Al promediar la final, Polini, Traverso y Malek El Bacha, puntero del certamen, tuvieron una gran lucha por la sexta ubicación.

El correntino llegó a estar quinto pero sufrió un toque y bajó hasta el noveno lugar. Lejos de resignarse, comenzó una gran remontada para, en la última vuelta, quedarse con el tercer lugar.

“Fue un carrerón. Además del resultado, me divertí durante toda la carera arriba del auto”, relató Traverso.

“Veníamos muy bien y cuando llegamos al quinto puesto, a mitad de carrera, sufro un toque que me relegó. Por suerte me recuperé muy bien y en la última vuelta pude superar a Malek para llegar al podio”, contó.

“El objetivo del sábado era sumar y terminar con el auto intacto. Mañana largamos en la primera fila y esperamos coronar de gran manera el fin de semana”, vaticinó.

La segunda final del fin de semana será este domingo desde las 11.50. La carrera está pautada a 12 vueltas o 20 minutos de duración.

